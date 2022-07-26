ارتفاع الدولار الأميركي

ارتفع الدولار الأميركي على نطاق واسع بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية على وشك تحقيق أول مكسب خلال الـ 4 أيام الأخيرة، مع تجدد عمليات شراء الدولار، كأفضل استثمار بديل ومتاح، قبل صدور بيانات مهمة عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر في العالم الشهر الحالي.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع مؤشر الدولار، قرابة 0.8 بالمئة إلى مستوى 107.28 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 106.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.20 نقطة.

وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة، في ثالث خسارة يومية على التوالي، تحت تأثير البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة في الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي.