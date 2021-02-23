ارتفاع الدولار عالميا

واشنطن- ارتفع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى في 6 أسابيع، والمسجل بوقت سابق من تعاملات السوق العالمية، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأيام الأربعة الأخيرة، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 2ر0 بالمئة إلى مستوى 19ر90 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 02ر90 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 94ر89 نقطة الأدنى منذ 13 كانون الثاني الماضي.