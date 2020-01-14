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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعة واحدة
أوراق نقدية من فئة الدولار - (أرشيفية)

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واشنطن – ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين.
وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 1ر0 بالمئة إلى مستوى 47ر97 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 36ر97 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 35ر97 نقطة.
ويترقب المستثمرون، صدور بيانات اقتصادية من واشنطن عن مستويات التضخم الرئيسة للاقتصاد الأميركي خلال كانون الأول ستوسع من مكاسب العملة الأميركية الحالية مقابل سلة من العملات.-(بترا)

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