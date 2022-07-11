ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له عالميا

ارتفع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لمستوى قياسي جديد في 20 عاما مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه الواسعة التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة.

ويأتي هذا الصعود وسط عمليات شراء مكثفة للعملة الأميركية كأفضل استثمار بديل ومتاح في سوق صرف العملات الأجنبية، بحسب وول ستريت جورنال .

وعززت بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، وتصريحات بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأميركية، من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 107.88 نقطة الأعلى منذ تشرين الأول 2002، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 106.90 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.89 نقطة. بترا