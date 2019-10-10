ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

عمان – لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع، لتتمسك اليوم الخميس بمستوى أعلى من 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة مرتفعا إلى مستوى 78ر1506 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تجاوز المستوى السابق 77ر1516 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ الثالث من تشرين الأول الحالي. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 80ر1511 دولار للأوقية. (بترا)