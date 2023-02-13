ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي العام الماضي

ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي العام الماضي بنسبة 2.69 بالمئة، ليصل إلى 92.27 مقابل 89.85 لعام 2021.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، يعزى ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.35 بالمئة، التي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.94 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 6.36 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول من العام الماضي، ليصل إلى 87.19 مقابل 91.15 لنفس الفترة من العام 2021 مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.34 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن هذا التراجع نتج عن انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.10 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.65 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.20 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة. (بترا)