ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 2.64% في شهر أيلول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من عام 2022 ليصل الى 92.80 مقابل 90.42 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.64%. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.97% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01% والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22% والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 10.52% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

وعلى المستوى التراكمي يتبين ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ليصل الى 92.86 مقابل 89.84 لنفس الفترة من عام 2021 ليرتفع الرقم القياسي للانتاج الصناعي بنسبة 3.36%. وقد نتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01% والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 7.54% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.