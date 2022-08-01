%43 ارتفاع الصادرات الوطنية في 5 أشهر

عمان – الغد- ارتفعت قيمة صادرات المملكة الكلية بنسبة 41.2 % خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 لتبلغ 3362.7 مليون دينار، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 3073.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 289.2 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 21.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7513.0 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 35.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 4150.3 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 31.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.1 % خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 44.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.2 %، والأسمدة بنسبة

53.2 %، والبوتاس الخام بنسبة

133.9 %، والفوسفات الخام بنسبة 160.8 %، والمنتجات الكيماوية بنسبة 31.4 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 16.9 %. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 68.1 %، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 111.7 %، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 11.5 %، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.2 %، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.0 %، والحديد ومصنوعاته بنسبة 45.7 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 24.8 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 31.5 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة

20.6 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 21.7 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 92.8 % ومن ضمنها الهند بنسبة 87.4 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 53.8 % ومن ضمنها اسبانيا بنسبة 218.2 %.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 46.3 % وضمنها السعودية بنسبة 34.6 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 7.3 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8.6 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 48.2 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 43.8 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.7 % ومن ضمنها المانيا بنسبة 0.7 %.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 589.8 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2022 مقابل 511.7 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 15.3 %.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة من 100.7 مليون دينار في شهر أيار 2021 إلى 132.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2022 بارتفاع بلغ 31.1 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام لتصل إلى 71.5 مليون دينار في شهر أيار عام 2022 مقارنة مع 30.2 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2021 بارتفاع بلغ 136.8 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية من 18.7 مليون دينار في شهر أيار من عام 2021 إلى 37.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2022 بنسبة 97.9 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 44.3 مليون دينار في شهر أيار من عام 2021 إلى 52.6 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 18.7 %.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألمنيوم ومصنوعاته، وزيوت التشحيم، ومحضرات الغسيل، واللدائن ومصنوعاتها، والورق ومصنوعاته، والخضار ومحضراتها، والمعدات الكهربائية، والأسمنت، ومحضرات الحبوب، والكاكاو ومحضراته، ومصنوعات الحديد، ومنتجات المطاحن، ومحضرات اللحوم، وبقايا صناعات الأغذية. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 68.5 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر أيار من عام 2022 مقارنة بما نسبته 51.2 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات بنسبة 70.9 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 35.5 %، والفواكه بنسبة 56.2 %، والأسمدة الازوتية او الكيماوية بنسبة 8.4 %، كما تم انخفاض قيمه الصادرات الوطنية من البن والبهارات في شهر أيار من عام 2022.