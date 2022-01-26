ارتفاع الطلب على الخبز 70% استعدادا للمنخفض

ارتفع الطلب على شراء مادة الخبر منذ أمس الثلاثاء بنسبة 70%، مقارنة مع المعدل الطبيعي لاستهلاك المواطنين للخبز يوميا، وذلك استعداداً للمنخفض الجوي، بحسب ما أكد نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي.

وتوقع الحموي، في حديثه لتلفزيون “المملكة” الرسمي، اليوم الأربعاء، أن “يبقى الطلب على الخبز مرتفعا كما حدث الثلاثاء، خلال اليومين المقبلين”.

وأوضح أن “استهلاك المخابز اليومي من مادة الطحين في الأيام الطبيعية يبلغ 1750 طن طحين”، مبينا أن “وزن طن الطحين يبلغ نحو 1270 كليو غراما، وكل كيلو طحين ينتج 5 أرغفة”.

ودعا الحموي المواطنين إلى التعقل في شراء الخبز خلال المنخفض الجوي، وعدم طلب كميات غير منطقية؛ نظراً لاستمرار عمل جميع المخابز والمطاحن.

وكشف عن وجود أكثر من 2000 مخبز بين آلي ونصف آلي وحجري تعمل على مدار الساعة، وستكون مستعدة في حال حدوث طارئ.

وأشار الحموي إلى أنه “في حال تعطل المخابز في أي منطقة سيتم تزويد المنطقة بمادة الخبز من المناطق المجاورة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدفاع المدني”.

ولفت إلى تزويد المخابز البعيدة عن المطاحن بكمية تكفي لثلاثة أيام، والقريبة بكمية تكفي لمدة يومين، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة.

وتابع الحموي: “المطاحن ستعمل على مدار الساعة وبطاقة إنتاجية عالية تصل إلى ثلاثة أضعاف الإنتاج اليومي”.

وقدرت نقابة أصحاب المخابز استهلاك المملكة من الطحين المدعوم بنحو 669.6 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل 55.8 ألف طن شهريا، فيما يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.

ويقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بنحو 90 كغم سنوياً.