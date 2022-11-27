ارتفاع العجز التجاري للأردن حتى أيلول الماضي

ارتفع العجز التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 32.8 بالمئة ليبلغ 8.137 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 6.125 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الأحد، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، بنسبة 42 بالمئة، لتبلغ 6.7 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 4.719 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 44 بالمئة، أي ما مقداره 6.169 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 4.283 مليار دينار.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره لنهاية شهر أيلول الماضي 530.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 436 مليون دينار.

وبالنسبة للمستوردات بلغت قيمتها 14.837 مليار دينار خلال تسعة أشهر الماضية من هذا العام، بارتفاع نسبته 36.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 10.844 مليار دينار.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيلول الماضي ما مقداره 773.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 30.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال أيلول من هذا العام ما مقداره 714.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 33.0 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره في شهر أيلول من العام الحالي 58.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.9 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة مستوردات شهر أيلول من هذا العام 1.823 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري في شهر أيلول من العام الحالي نحو 1.050 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.