ارتفاع العجز التجاري للمملكة في النصف الأول من العام

عمّان – الغد – ارتفع العجز التجاري للمملكة في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 6ر24 بالمئة، ليبلغ 797ر3 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 047ر3 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاربعاء، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 6ر19 بالمئة، لتبلغ 018ر3 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 523ر2 مليار دينار.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من هذا العام ، بنسبة 1ر23 بالمئة، أي ما مقداره 723ر2 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 211ر2 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 2ر295 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 4ر5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 9ر311 مليون دينار. أما المستوردات، ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر22 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 815ر6 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 571ر5 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 3ر44 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي ، في حين بلغت نسبة التغطية 3ر45 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0ر1 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر حزيران من عام 2021، بنسبة 4ر26 بالمئة، حيث بلغت 7ر579 مليون دينار، مقابل 8ر458 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020.

ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.