ارتفاع الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من 2023

ارتفعت قيمة الصادرات الكلية في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 20.2 بالمئة، لتبلغ 1.463 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 1.216 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 24.7 بالمئة، لتصل إلى 1.371 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والمقدرة بـ1.100 مليار دينار.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 91.8 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي بانخفاض نسبته 21.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 116 مليون دينار.

أما المستوردات فبلغت قيمتها نحو 3.010 مليار دينار بارتفاع نسبته 9.0 بالمئة، خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والمقدرة بـ2.760 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات، ارتفع العجز في الميزان التجاري “والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات” خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، ليبلغ 1.546 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 1.543 مليار دينار.

أما على المستوى الشهري، فبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شباط/ فبراير الماضي نحو 873.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.5 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر شباط/ فبراير من هذا العام، ما مقداره 828.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.6 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 45.1 مليون دينار في شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، بانخفاض نسبته 28.6 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها نحو 1.369 مليار دينار، في شهر شباط/ فبراير من هذا العام، بانخفاض نسبته 3.1 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 495.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 35.9 بالمئة، خلال شباط/ فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. (بترا)