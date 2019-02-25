ارتفاع الفاتورة النفطية 20.2 % في 2018

عمان- الغد– ارتفع حجم الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي بنسبة 20.2 % مقارنة بالعام 2017.

وبحسب التقرير الشهري الصادر أمس عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفعت قيمة هذه الفاتورة إلى نحو 2.86 مليار دينار بنهاية العام الماضي من نحو 2.38 مليار في 2017.

وتضمن هذه المستوردات ما يقارب 875.8 مليون دينار قيمة مستوردات البترول الخام في 2018 مقارنة مع 776.7 مليون دينار في 2017.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الديزل إلى 513.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي من 274.2 مليون دينار العام الذي سبقه، ومن البنزين إلى 487.2 مليون دينار من 424.9 مليون دينار.

وارتفعت أيضا قيمة مستوردات المملكة من الغازات النفطية إلى 94.2 مليون دينار مقارنة مع 84.7 مليون دينار في 2017.

وفي المقابل، تراجعت قيمة مستوردات المملكة من الكاز إلى 18.1 مليون دينار من 28.3 مليون دينار في 2017، ومن زيوت التشحيم إلى 32.8 مليون دينار العام الماضي من 36 مليون دينار العام الذي سبقه.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 73.9 مليون دينار، بينما كانت قيمتها المسجلة “صفر” في 2017، وزادت قيمة مستوردات الطاقة الكهربائية إلى 13.3 مليون دينار من نحو 3.1 مليون دينار في 2017.

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري خلال العام الماضي بنسبة 4.2 % مقارنة بالعام 2017؛ حيث بلغ 8.8 مليارات دينار، مقارنة مع 9.2 مليار دينار في 2017.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.4 % خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة التغطية 36.6 % خلال العام 2017 بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية.

وبحسب “الإحصاءات العامة”، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي بلغت 5.51 مليار دينار مقارنة مع 5.3 مليار في 2017، بارتفاع نسبته 3.5 % وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي ما مقداره 4.66 مليار دينار مقارنة مع 4.50 بارتفاع نسبته 3.6 %.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 850.1 مليون دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 828.9 مليون دينار في 2017 بارتفاع نسبته 2.6 %.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 14.35 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 14.55 مليار دينار في 2017 بانخفاض نسبته 1.4 %.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 11.6 % والبوتاس الخام بنسبة 16.1 % والأسمدة بنسبة 13.1 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 0.1 % والخضار والفواكه بنسبة 18.4 % والفوسفات الخام بنسبة 8.1 %. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20.2 % والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 2.4 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 16.6 % واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 3.7 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 22.0 % والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 24.1 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 11.0 % ومنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 10.4 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 11.9 % ومنها الهند بنسبة 26.4 % ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.3 % ومنها إيطاليا بنسبة 39.9 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 2.3 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 12.1 %. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 10.8 % ومنها السعودية بنسبة 22.4 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 11.1 % وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 11.8 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 3.6 % ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 18.6 % ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.0 % ومنها إيطاليا بنسبة 24.4 %.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3203.9 مليون دينار أو ما نسبته 22.3 % من قيمة المستوردات خلال العام الماضي.

أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1166.4 مليون دينار أو ما نسبته 21.1 % من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها.

أما الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، فتعود إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 27.9 مليون دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى 40.3 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع بلغ 44.4 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة لتصل إلى 125.4 مليون دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي مقارنة مع 105.1 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2017 بارتفاع بلغ 19.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 10.8 مليون دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى 13.1 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 21.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 64.4 مليون دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى 69.9 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.5 %.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل، والإسمنت والفيول أويل والأسمدة والصابون ومحضرات الغسيل، والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 68.4 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي مقارنة بما نسبته 58.7 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من العام 2017.

وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وحازت محضرات الصيدلة المرتبة الثانية، في حين حاز البوتاس الخام والفوسفات الخام المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار والفواكه بنسبة 53.0 %، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 43.9 %، ومحضرات من لحوم أو أسماك بنسبة 73.8 %، والفوسفات الخام بنسبة 5.9 %. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية والتبغ ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها ومصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.