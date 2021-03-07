ارتفاع الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” بشباط 15.5 %

إبراهيم المبيضين

عمان- شهدت قيمة الفواتير المسددة عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا ” اي فواتيركم” زيادة بنسبة بلغت 15.5% خلال شهر شباط ( فبراير ) الماضي وذلك على اساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا لبيانات البننك المركزي الاردني.

واظهرت بيانات ” المركزي” ان قيمة الفواتير التي سددها أردنيون من خلال نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا “اي فواتيركم” خلال شهر شباط (فبراير) الماضي لصالح جهات مفوترة من قطاعات مختلفة 702 مليون دينار.

وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير خدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام البنك المركزي، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” بمقدار 94 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى 15.5 %، وذلك على أساس سنة مقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 608 ملايين دينار.

وعلى صعيد متصل، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “اي فواتيركم” شهد خلال شهر شباط(فبراير) الماضي تسديد 2.38 مليون فاتورة أثمانا لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها. وبحسب بيانات “المركزي”، ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” خلال الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 910 الاف فاتورة، وبنسبة 62 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 1.47 مليون فاتورة.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي. وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان. وأظهرت البيانات أن 330 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام “إي فواتيركم”، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير 700 خدمة تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.