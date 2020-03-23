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ارتفاع المخالفين لحظر التجول إلى 879 شخصًا

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بالتعاون مع القوات المسلحة / الجيش العربي بوشر العمل بمركزين لتوقيف الاشخاص المخالفين لاوامر الحظر في مواقع تابعة للجيش العربي في منطقتي خو والحسا .

واكد الناطق الاعلامي انه ومنذ صباح هذا اليوم ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ١٨٦ شخصا خالفوا امر حظر التجول وسيتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة ، مشيرا انه جرى امس تحويل ٦٩٣ شخصا تم ضبطهم الى تلك المراكز ، فيما صدرت الاوامر بزيادة اعداد الدوريات ونشرها في الاحياء السكنية والطرق الفرعية لضبط كل من يقوم بخرق اوامر الحظر ، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان .

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