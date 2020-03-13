ارتفاع الوفيات بالفيروس إلى 514.. إيران تبدأ بإخلاء الشوارع مع تفشي مخيف لكورونا

طهران- تتّجه قوات الأمن الإيرانية لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الجمعة.

وقال باقري في تصريحات متلفزة إن لجنة تم تشكيلها حديثا ستتولى مهمة الإشراف على “إخلاء المتاجر والشوارع” من الناس كجزء من قرار على مستوى البلاد سيتم تطبيقه خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأعلنت إيران الجمعة عن 85 وفاة جديدة بكورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد يتم تسجيلها في الدولة التي تعد بين الأكثر تأثّرا بالفيروس في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز إنه “للأسف، توفي 85 شخصا أصيبوا بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة”، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 514.

وقال جهانبور إنه “في أنحاء البلاد، تمّت إضافة 1289 شخصا إلى قائمة المرضى الذين تأكدت إصاباتهم”.

وأكد أن “إجمالي عدد المرضى وصل لذلك إلى 11364 حالة”، مضيفا أن معظم الإصابات الجديدة كانت في محافظة طهران.

وتعد إيران بين أسوأ بؤر الفيروس خارج الصين، حيث ظهر المرض في كانون الأول/ديسمبر.

وأصيب عدد من السياسيين والمسؤولين الحاليين والسابقين بالمرض وتوفي بعضهم.

ووُضع علي أكبر ولايتي، المستشار الرئيسي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه “أعراض خفيفة” لفيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)