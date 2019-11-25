ارتفاع برنت وانخفاض أسعار النفط عالمياً

عمان- سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي انخفاضا مقارنة مع معدل أسعارها في الاسبوع الثاني من الشهر ذاته، بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر614 دولار للطن الى 5ر606 دولار، وبنسبة انخفاض 3ر1 بالمئة، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر666 دولار للطن الى 9ر650 دولار وبنسبة انخفاض 3ر2 بالمئة، وانخفض سعر الديزل في الأسبوع الثالث من 5ر569 دولار الى 6ر566 دولار وبنسبة انخفاض 5ر0 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 4ر601 دولار للطن الى 8ر595 دولار وبنسبة انخفاض 9ر0 .

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال عند سعر 9ر440 دولار للطن .

وكان سعر خام برنت حقق ارتفاعا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حيث وصل سعره الى 3ر63 دولار للبرميل مقارنة مع 5ر62 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

(بترا)