ارتفاع بمعدل التضخم خلال 9 أشهر

عمان– ارتفع الرقم القياسي التراكمي (التضخم) للأشهر التسعة الاولى من هذا العام ليصل الى 8ر124 نقطة و بنسبة ارتفاع مقدارها 4ر0 بالمئة عن الرقم القياسي لنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة نجم ذلك بسبب ارتفاع أسعار سلع الايجارات بنسبة 3ر2 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة 7 بالمئة، والحبوب ومنتجاتها 4ر4 بالمئة، والتعليم بنسبة 7ر1بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 5ر1بالمئة، والصحة بنسبة 2ر1بالمئة، والزيوت والدهون بنسبة 2ر1بالمئة . في حين سجل النقل، اللحوم والدواجن، الالبان ومنتجاتها، البيض، التبغ والسجائر، الملابس، الفواكه والمكسرات انخفاضا في اسعارها خلال فترة القياس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

(بترا)