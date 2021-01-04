ارتفاع بورصة لندن في أول تداول بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن – شهدت بورصة لندن ارتفاعا بأكثر من 1,5 في المئة أمس في بداية قوية للعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسميا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر”فوتسي 100″ المرجعي بنسبة 1,54 في المئة وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5 في المئة عند التداول به للمرة الأخيرة.

وفي منطقة اليورو أمس، ارتفع مؤشر “داكس 30” في فرانكفورت بنسبة 1,2 في المئة وكذلك فعل مؤشر “كاك 40” في باريس بزيادة بلغت 1,3 في المئة.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني (يناير) 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست تم إبرامه في 24 كانون الأول (ديسمبر).

وقال ريتشارد هانتر رئيس قسم الأسواق في “إنتراكتيف إنفستور”، “ما زالت الآثار الفعلية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي غير معروفة، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يزيل بعض العبء الذي كان يطارد المؤشر لبعض الوقت”.

كذلك، سجّلت البورصات الآسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية رغم المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ويأمل المستثمرون في أن يؤدي طرح لقاحات ضد الفيروس إلى الحد من الارتفاع في معدلات الإصابة.

إلى ذلك، انتقل تداول الأسهم المقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة في الاتحاد الأوروبي أمس.

وتنامى تداول الأسهم المقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد عند بدء التداول دون حدوث مشاكل.

تواجه بريطانيا أول اختبار فعلي لها بعد خروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي لمعرفة إن كان عبور آلاف الشاحنات الحدود عبر بحر المانش سيتم من دون عوائق بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة.

وسيكون نجاح مرحلة ما بعد بريكست أساسيا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يجد نفسه أمام ملفات أخرى ملحة؛ إذ تعاني المملكة المتحدة من فيروس “كورونا” المستجد بقوة مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة وهي من أسوأ الحصائل في أوروبا مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية.-(وكالات)