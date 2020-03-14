ارتفاع تخزين السدود إلى 202 مليون م3 بفعل أمطار “منخفض التنين”

عمان- الغد- اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان المنخفض الجوي الاخير رفع تخزين السدود الرئيسية في جميع مناطق المملكة الى (202) مليون م3 بنسبة (60%) من كامل سعتها التخزينية البالغة (336,4) مليون م3 وحول حجم الهطول المطري بين ان حجم المطر التراكمي الساقط على كافة محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى ما نسبته (143,2%) من المعدل السنوي طويل الامد حيث سجلت الكميات الهاطلة على مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم المطري ( 11,695) مليار م3 من المعدل السنوي طويل الامد وتشكل ما نسبته (119%) من حجم الامطار التي سقطت على المملكة الموسم المطري السابق .

وأشار الوزير الى امتلاء سد الملك طلال بكامل سعته التخزينية بطاقة (75) مليون م3 بنسبة 100% وسد وادي شعيب (1,7) مليون م3 بنسبة 100% وسد الوالة بطاقة (8,1)مليون م3 بنسبة 100% وسد الكفرين ( 8,3) مليون م3 بنسبة 100% مؤكدا ان سد الكفرين سليم ايضا 100% وكذلك قرب امتلاء وفيضان سد الموجب خلال وقت قصير بعد امتلاءه بكامل سعته التخزينية (29,8) مليون م3 .

وحول السدود الاخرى بين ان تخزين سد الوحدة مازال دون المستوى المطلوب حيث التخزين فيه اقل من (34) مليون م3 وسد وادي العرب نحو (9,8) مليون م3 وسد زقلاب (1) مليون م3 وسد كفرنجة نحو(6,8) مليون م3 وسد الكرامة (22,4) مليون م3 وسد زرقاء ماعين (942) الف م3 وسد التنور (5,5) مليون م3 وسد الكرك (781) الف م3 وسد اللجون (631) الف م3 .

واعرب وزير المياه والري عن آمال كبيرة بأذن الله بهذا الموسم المطري بتحسين الواقع المائي والزراعي خاصة وان الامطار الأخيرة وفرت كميات مياه اضافية وحسنت من نوعية المياه المخزنة في السدود وتغذية المياه الجوفية .

وأشار الى ان معظم السدود الصحراوية والحفائر البالغ عددها (374) مابين حفيرة وسد وبرك صحراوية بسعة تصميمية (113) مليون م3 والمنتشرة في معظم مناطق البادية الشمالية والشرقية والجنوبية والمصممة لخدمة اهالي مناطق البادية ومربي المواشي خزنت كميات جيدة جدا ان مخازينها تبشر بموسم جيد لمربي المواشي والمزارعين وكذلك لتغذية المياه الجوفية في مختلف مناطق المملكة .