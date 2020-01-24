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ارتفاع تخزين السدود إلى 40% بطاقة 137 مليون م٣

منذ 25 دقيقة
فيضان سد الملك طلال ( أرشيفية)

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عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري ان الهطولات المطرية التي شملت جميع مناطق المملكة رفعت الموسم المطري الى 81% من المعدل السنوي البالغ نحو 8,2 مليار م٣ وارتفع تخزين السدود الى 137 مليون م٣ بنسبة 40% من طاقتها النخزينية .
واشارت الى فيضان سد الوالة لاول مرة هذا الموسم بسعة 8,2 مليون م٣ وكذلك سد البويضة/ الرمثا 700 الف م٣ .

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