ارتفاع تخزين السدود إلى 40% بطاقة 137 مليون م٣

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري ان الهطولات المطرية التي شملت جميع مناطق المملكة رفعت الموسم المطري الى 81% من المعدل السنوي البالغ نحو 8,2 مليار م٣ وارتفع تخزين السدود الى 137 مليون م٣ بنسبة 40% من طاقتها النخزينية .

واشارت الى فيضان سد الوالة لاول مرة هذا الموسم بسعة 8,2 مليون م٣ وكذلك سد البويضة/ الرمثا 700 الف م٣ .