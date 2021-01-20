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ارتفاع تخزين السدود الى 107 ملايين م3

منذ ساعتين
فيضان سد الملك طلال ( أرشيفية)

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عمان- الغد- قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير عزز المخزون المائي لسدود المملكة بنحو 4ر105 مليون متر مكعب اضافية حتى صباح اليوم الاربعاء، ما رفع التخزين فيها الى 107,4 مليون، بنسبة تخزين كلية بلغت 31,9 بالمئة من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة 336,4 مليون م3 .
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بين سعيدان ان حجم المطر التراكمي الساقط على جميع محافظات المملكة من بداية الموسم حتى صباح اليوم ارتفع الى 2624 مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته حوالي 32 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد والبالغ 8196,8 مليون م3 .

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