ارتفاع تخزين السدود بنسبة 52%

عمان– قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن الهطول المطري خلال الليلة الماضية، رفع تخزين السدود الرئيسية الى نحو 175 مليون متر مكعب، بما نسبته 52 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 336,4 مليون متر مكعب.

واشار أبو السعود في بيان اليوم الأحد، الى ان سد الملك طلال امتلأ بكامل سعته التخزينية، بطاقة 75 مليون متر مكعب بنسبة 100 بالمئة، وبدأ فيضان المياه باتجاه مناطق وادي الأردن بطاقة 15مترا مكعبا/ ثانية.

واضاف، ان كافة الكوادر الفنية التابعة لإدارة السدود في سلطة وادي الأردن تتابع الأمور بمسؤولية ومهنية عالية. وأكد أبو السعود، أن معدل الهطول المطري التراكمي الساقط منذ بداية الموسم على كافة مناطق المملكة ارتفع إلى نحو 9,404 مليون متر مكعب ليشكل ما نسبته 114,7 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب ويشكل ما نسبته 96 بالمئة من الموسم المطري الماضي.

(بترا)