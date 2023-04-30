ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء لطيفة اليوم وغدًا

تكون الأجواء اليوم الأحد لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

توالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 24 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 7، وفي الأغوار الشمالية 26 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 15، وفي البحر الميت 27 – 14، وفي خليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية.-(بترا)