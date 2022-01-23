ارتفاع جديد لإصابات كورونا.. والايجابية تقفز فوق 19%

سجل في الأردن 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و6951 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1141048 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13073 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 35576 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 19.54 %، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14343796 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 3396 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1082207، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 45768.

وسُجلت 129 حالات إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 70 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 680 إصابة.