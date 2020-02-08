ارتفاع حالات الانتحار بسلاح الجو الأميركي خلال 2019

واشنطن – ارتفعت حالات الانتحار في سلاح الجو الأميركي خلال عام 2019 الماضي، إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، حيث وصل الى 84 حالة انتحار بين أعضاء الخدمة الفعلية العام الماضي، مقارنة بنحو 60 حالة في العام 2018 على الأقل، وفقا لتقارير منسوبة الى مسؤولين اميركيين، وبيانات أولية نشرتها وكالة “الأسوشيتد برس”.

وتشير البيانات والدراسات التي سبق نشرها في البنتاغون والقوات الجوية، إلى أن 64 حالة انتحار وقعت عام 2015، حيث كانت هي الأعلى في سلاح الجو في هذا القرن.

من جهته، أفاد نائب رئيس أركان القوات الجوية للقوى العاملة والموظفين والخدمات، اللفتنانت جنرال برايان كيلي في بيان، ان “الانتحار مشكلة وطنية صعبة ولا يمكن تحديدها بسهولة، وتشهد اهتماما كاملا من جانب القيادة”.

وأكد أن سلاح الجو يركز على حلول فورية وطويلة المدى لمشكلة تواجه الجيش الأميركي بصورة عامة. (بترا)