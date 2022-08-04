ارتفاع حجم البضائع المصدرة برا 17%

رهام زيدان

عمان- ارتفع حجم البضائع المصدرة من المملكة عن طريق البر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وفقا لأرقام صادرة حديثا عن وزارة النقل.

وأشارت الأرقام إلى أن حجم هذه البضائع بلغ نحو 3.5 مليون طن مقارنة مع نحو 3.03 مليون خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي حركة المناولة بنسبة 20 % إلى نحو 8.8 مليون طن مقارنة مع 7.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الوزارة، فإن معدل عمر أسطول الشحن يبلغ 18.8 سنة.

وارتفع أيضا حجم البضائع المستوردة برا بنسبة 22 % إلى نحو 5.2 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نحو 4.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2021، كما ارتفع حجم بضائع الترانزيت بنسبة 28 % إلى نحو 2.06 مليون طن مقارنة مع نحو 1.6 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وبالنسبة لعدد الشاحنات، شهدت حركة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنافذ الحدودية زيادة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ إذ زاد عدد الشاحنات الداخلة إلى المملكة عبر المراكز الحدودية كافة بنسبة 59 % إلى نحو 120.8 ألف شاحنة مقارنة مع نحو 76 ألف شاحنة خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما زاد عدد الشاحنات الخارجة عبر هذه المراكز بنسبة 64 % إلى نحو 116.6 ألف شاحنة مقارنة مع 71.1 ألف شاحنة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وبحسب أرقام وزارة النقل، بلغ عدد شركات نقل البضائع في الربع الثاني 145 شركة، فيما كان عددها 128 شركة خلال الفترة نفسها من العام 2021، وشركات نقل السيارات 10 شركات خلال فترتي المقارنة، وشركات نقل الحاويات 114 شركة، مقارنة مع 123 شركة خلال الربع الثاني من العام الماضي والنقل المبرد 6 شركات مقارنة مع 8 شركات خلال الربع الثاني من العام الماضي.

بينما انخفض عدد شركات نقل النفط الخام بنسبة 0.12 % إلى 35 شركة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع 40 شركة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وارتفع عدد شركات نقل الزيوت النباتية إلى 4 شركات من 3 شركات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبقي عدد شركات نقل الأغنام والمواشي 4 شركات خلال فترتي المقارنة في الربع الثاني من العامين الحالي والماضي وشركات نقل الباطون الجاهز 6 شركات.