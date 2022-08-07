ارتفاع حجم التداول العقاري في تموز إلى 3.128 دينار

ارتفع حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 20 بالمئة حتى نهاية تموز الماضي إلى 3.128 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة الذي أصدرته دائرة الأراضي اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال فترة المقارنة بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلغ نحو 142 مليون دينار.

وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 7 بالمئة، وانخفاض بيوعات الشقق بنسبة 2 بالمئة، وانخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال تموز بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021، ليبلغ 493 مليون دينار، فيما سجلت قيمة الإيرادات أيضا ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021 لتبلغ قرابة 23 مليون دينار.