ارتفاع حصيلة الفلسطينيين المتوفين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 91

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي إلى 91، بعد وفاة مواطنة وابنتها في تركيا.

ونقلا عن وكالة “وفا”، أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ظهر اليوم الأحد، وفاة المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهن من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.

ولفت مصطفى إلى أن عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا إلى 40، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.