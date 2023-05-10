ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25

استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين “حصيلة غير نهائية”.

وأفادت وكالة شهاب بأن قوات الاحتلال استهدفت شقة تقع بالطابق الخامس ضمن عمارة سكنية في مدينة حمد شمال خانيونس، ما أسفر عن تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى دمار لحق بالشقق المجاورة.

وأضحت ان الشهداء نقلوا إلى مستشفى ناصر، كما تعاملت طواقم الإسعاف مع عدد من الإصابات جراء الاستهداف.

من جانبها تحدثت وسائل إعلام عبرية أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ موجه “عالي الدقة” وأنها طالت قيادي بسرايا القدس على حد زعمها.

بذلك، ترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 25 شهيدًا من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى نحو 66 إصابة من بينها حالات حرجة وخطيرة.وكالات