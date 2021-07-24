ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل

بومباي-ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا قضوا في حوادث مفترقة، حسبما أعلن مسؤولون السبت، في وقت تجتاح الأمطار الغزيرة ولاية مهارشترا الواقعة غربا متسببة بانزلاقات تربة وسيول وانهيار مبنى.

وقالت حكومة الولاية في بيان صحافي إن “الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء مختلفة من الولاية وترافقت أحيانا مع ارتفاع المد وفيضان السدود أدت في مناطق مختلفة.. إلى سيول وفيضانات في مناطق عدة”.

وتسببت الأمطار التي تتساقط منذ الخميس في انهيار مبنى في بومباي وفي انزلاقات تربة وطمرت عشرات المنازل، فيما لا يزال 59 شخصا في عداد المفقودين، وفق الحكومة.-(أ ف ب)