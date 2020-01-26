ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31 قتيلا

ألازيغ (تركيا)- أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل.

وأفادت هيئة ادارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) أن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص.

ووقع الزلزال الذي حدد المركز الأميركية للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.

ويواصل رجال الإنقاذ صباح الأحد البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

وقالت الهيئة التركية نفسها إنه تم العثور على 45 شخصا أحياء تحت الأنقاض منذ الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن حوالى ثمانين مبنى انهار في إلازيغ وملاطية وأصيب 645 مسكنا بأضرار جسيمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تفقد السبت المحافظتين المنكوبتين حيث أكد أن “الإجراءات اللازمة ستتخذ فورا (…) حتى لا يبقى أحد بلا مسكن”.-(أ ف ب)