ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق”غابات أستراليا” إلى 15 قتيلا

سيدني – أكدت السلطات الأسترالية يوم الأربعاء وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي هذا الأسبوع وفقد رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضا بينما سارعت زوارق البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

حرائق غابات مشتعلة بولاية فيكتوريا الأسترالية يوم الثلاثاء. صورة حصلت عليها رويترز من وسائل للتواصل الاجتماعي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

ويُعتقد أن 15 شخصا لقوا حتفهم فيما لا يزال العشرات مفقودين بعد أسابيع من اندلاع الحرائق التي تجتاح الساحل الشرقي لأستراليا الذي أصبح معظمه يابسا بعد ثلاث سنوات من الجفاف.

وأتت أعمدة النيران، التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء مما دفع آلاف السكان والسياح إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ. ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

ودمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان وتندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار العاصف.

وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرارة يوم الأربعاء للبلاد الفرصة لحصر الخسائر برغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.

وتم العثور على جثة رجل في سيارة محترقة صباح يوم الأربعاء على الساحل الجنوبي للولاية بعدما بدأ عمال الطوارئ تمشيط المناطق الأشد تضررا.(رويترز)