ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 21 ألفا

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، إلى 21 ألفا و43 شخصا، حتى الساعة 07:30 (تغ +3) من صباح اليوم السبت، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وذكرت “آفاد” في بيان، السبت، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفا و88 شخصا.

ونقلا عن وكالة “الأناضول”، أشار البيان إلى وقوع 1891 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأوضح أنه تم إجلاء 102 ألف و388 شخصا من الولايات المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن 31 ألفا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وبين أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 8294.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.