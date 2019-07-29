ارتفاع دخل بنك الأردن إلى 74 مليون دينار لنهاية حزيران

عمان- الغد- ارتفع دخل بنك الأردن الاجمالي بنسبة 2ر6 بالمئة إلى 9ر73 مليون دينار نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 6ر69 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

وقال البنك في افصاح اليوم الاثنين على موقع بورصة عمان: إن الارباح قبل مخصص الضريبة بلغت 5ر32 مليون دينار مقابل 2ر35 مليون دينار وبلغت الأرباح الصافية 2ر21 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

واظهرت البيانات المالية نصف السنوية أن البنك حجز مخصصات بقيمة 3ر6 مليون دينار لتقابل خسائر ائتمانية متوقعة على الموجودات المالية.

وتتوافق هذه المخصصات التي يقتطعها البنك من إجمالي الدخل مع متطلبات البنك المركزي الأردني الرقابية.

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية في البنك الذي يبلغ رأسماله 200 مليون دينار، 2640 مليون دينار لنهاية حزيران الماضي مقارنة مع 2619 مليون دينار في نهاية 2018.