ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مشمسة

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهار الأحد، وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل؛ حيث يكون الطقس غالباً مشمسا ومائلا للبرودة في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حسب موقع “طقس العرب”.

وفيما تكون الرياح خفيفة ومتقلبة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين يكون الطقس، ليلًا، بارداً ورطباً بوجهٍ عام في معظم المناطق.

أما غدا، فأوضح “طقس العرب” أن درجات الحرارة توالي ارتفاعها، وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، لكن تكون درجات الملموسة منخفضة على فترات. ويكون الطقس مائلا للبرودة مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية. بينما يكون الطقس، ليلًا، بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.