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ارتفاع سعر الموز البلدي والمستورد في إربد

منذ ساعة واحدة

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أحمد التميمي

إربد- تجاوز سعر كيلو الموز البلدي في أسواق اربد الدينار وربع، فيما تراوح سعر كيلو الموز المستورد من السعودية والصومال ما بين الدينار ونصف إلى الدينارين، وفق رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكة في اربد محمد قنديل.

وقال قنديل إن تقنين وزارة الزراعة لعملية استيراد الموز بالتوازي مع ضعف الإنتاج من هذا الوقت في العام تسبب بارتفاع الأسعار.

وأشار قنديل إلى أن مادة الموز تعتبر من المواد الأساسية للمواطنين في شهر رمضان وخصوصا في وقت السحور، إلا أن ارتفاع أسعارها حرمت العديد من المواطنين من شرائها.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

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