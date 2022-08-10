ارتفاع شراء العقارات بنسبة 25 %

قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة إن القطاع العقاري في المملكة يعد واحداً من أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الأردني، وقد شهد مؤخراً تحسنا في أدائه وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي ليحافظ على أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 12.8%.

جاء ذلك خلال افتتاحه- مندوبا عن وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو- فعاليات معرض بوابة الأردن الدولي للإسكان والبناء 2022 الذي تنظمه بترهومز على مدى أربعة أيام في قاعة مكة مول للمعارض.

وأضاف القطارنة أنه من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو خلال السنوات القادمة في ظل أن أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2022-2033 هو تحقيـق مسـتوى عـال مـن جـودة الحيـاة للمواطنيـن مـن خلال التركيـز على تحـول المملكـة لتصبـح أكثـر حيويـة، والاعتماد علـى الحلـول الذكيــة.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أنه يجري حاليا الإعداد لإنجاز قانون جديد ينظم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن التوقع إقراره قريبا بعد الانتهاء من مناقشته في أروقة مجلس الأمة.

وقال الناطق باسم اللجنة المنظمة المهندس صلاح أبو دية إن تنظيم المعرض يعتبر جزءا بسيطا من المسؤولية الوطنية لتشجيع الاستثمار في وطننا، وجلب الاستثمارات الدولية والمحلية لتحقيق رؤى جلالة الملك المعظم بالاهتمام بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأعرب أبو دية عن أمله بأن يكون المعرض خطوة في سبيل تحفيز القطاع العقاري والذي ترتبط به غالبية القطاعات الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، أشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري، إلى أن قطاع الإسكان واعد ورافد للاقتصاد الوطني ومشغل للأيدي العاملة، ويتزامن مع تواجد المغتربين.

ودعا العمري لأن يكون المعرض سنويا ويتم خلاله عقد مؤتمر لمناقشة واقع القطاع وسبل دعمه.

وأشاد بقرار الحكومة خفض رسوم التسجيل من 9% إلى 6%.

من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين، إن مثل هذه المعارض من شأنها تلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين، وإبراز أهمية الاستثمار العقاري، وبخاصة بعد جائحة كورونا.

وأشار الصوافين إلى أن الدائرة تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم خدمات مناسبة للمواطنين، في ظل الاستقرار والنضج التشريعي والرؤية الملكية التي حفزت الاستثمار بالعقار من خلال خفض الرسوم، وتسريع إجراءات موافقات التملك.

بدوره، قال مندوب غرفة تجارة عمان خطاب البنا إن غرفة التجارة تثمن الخطوات الحكومية التي تدعم قطاع الإسكان والذي يشهد زيادة في الإقبال على شراء العقارات بنسب تتراوح ما بين 20-25%.

وأشار البنا إلى أن كل دينار يصرف في قطاع الإنشاءات والعقار يذهب 42 قرشا منه للخزينة، ويساهم بنسبة 5% بالناتج الإجمالي.

وتحدث عدد من المشاركين في المعرض، حيث أشادوا بالمعرض وحجم المشاركة فيه.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس سليمان داود إنه تشارك في المعرض نحو 85 شركة إسكان وتطوير عقاري وإنشائية وتمويلية من خمس دول عربية وأجنبية تشارك في المعرض هي إلى جانب الأردن: كل من تركيا واليونان وقبرص والإمارات والبرتغال.

وأشاف داود أن المعرض يعد الأكبر من نوعه في المنطقة والأول بعد جائحة كورونا، حيث يقام على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وسيشكل فرصة للقاء المستثمرين في قطاع الإسكان ومقدمي الخدمات المساندة لهذا القطاع والتشبيك بينها وعقد الاتفاقيات وبحث سبل دفع القطاع وإنعاشه.

وتوقعت اللجنة المنظمة أن يصل عدد المشاركين في المعرض إلى 10 آلاف زائر من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن زيارة المعرض مفتوحة أمام المواطنين من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء، وسيتخلله تقديم جوائز للزوار.