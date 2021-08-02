ارتفاع صادرات اربد 13% الشهر الماضي

اربد- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر تموز الماضي 123.5 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 % مقارنة بقيمتها لذات الفترة من العام الماضي والبالغة 109 مليون دولار.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لشهر تموز الماضي 1379 شهادة، مقارنة مع 1546 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة اربد ، فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الاولى في حجم الصادرات من اجمالي صادرات تموز الماضي بقيمة وصلت 116.3 مليون دولار وبنسبة 94 % من اجمالي الصادرات ، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 6.4 مليون دولار وبنسبة 5 % ، كما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 800 ألف دولار ، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 2.9 مليون دولار .

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، ان قطاع الجلدية والمحيكات الذي شكلت نسبة انتاجه اكثر من 96 % من اجمالي الصادرات ، سجل القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 118.6 مليون دولار ، فيما حقق قطاع الصناعات التموينية والغذائية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار ، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية قيمة صادرات بلغت 1.2 مليون دولار ، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ، والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية والصناعات الانشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف .

وبين ابو حسان ، ان صادرات اربد الى الولايات المتحدة الامريكية شكلت ما نسبته 66.2 % من حجم الصادرات ، فيما سجلت الصادرات الى الدول العربية نسبة 3.1% من اجمالي الصادرات ، مشيراً الى ان الصادرات تركزت على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى بقيمة زادت عن 81 مليون دولار ، اضافة الى دول اوروبية بقيمة 7.3 مليون دولار ودول عربية بقيمة 3.82 مليون دولار ، وبقية الصادرات الى كندا وجنوب شرق اسيا ودول أخرى .