ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري للأردن إلى 90 مليون ريال

سجلت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال أول ستة أشهر من العام 2022، نموا بنسبة 5.8 بالمئة، لتصل إلى نحو 90 مليون ريال قطري (24.7 مليون دولار)، مقارنة مع 85 مليون ريال (23.3 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن غرفة تجارة قطر، حصلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على نسخة منه اليوم الاثنين، فإن معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، تتركز على المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.

وتسعى غرفة تجارة وصناعة قطر إلى تشجيع القطاع الخاص القطري على تعزيز تجارته مع السوق الأردني بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وبخاصة أن القطاع الخاص القطري يعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية والوجهات الهامة على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع.

كما تعتمد قطر على السوق الأردني في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الطازجة والمعلبة والمجمدة، وخصوصا منتجات الخضار والفاكهة.

وبحسب غرفة تجارة قطر، يتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100 شركة تعمل في أنشطة متنوعة؛ أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها. (بترا)