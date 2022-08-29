ارتفاع ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد – ارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، إلى 12 قتيل و270 جريحا بينهم عناصر أمنية.

وقال مصدر أمني، إن من بين الضحايا أفراد من قوات الأمن العراقي، مشيرا إلى أن القوات الأمنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى القصر الحكومي.

إلى ذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريح صحفي، إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها.

وكانت القوات العراقية فرضت حظرا شاملا للتجوال من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر.