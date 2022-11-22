ارتفاع ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 162 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى 162 قتيلا و300 جريح، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض وسط محاولات مستمرة لإنقاذهم.

وكان مركز الزلزال الذي وقع ظهر أمس الاثنين، وبلغت قوته 5.6 درجة قريبا من بلدة سيانجور في منطقة جبلية بأكبر إقليم في إندونيسيا من حيث عدد السكان.

ووفقا لقناة مترو” تي. في” الإخبارية، قالت وكالة مكافحة الكوارث إن الزلزال الذي شعر به الناس بقوة في العاصمة جاكرتا على بعد حوالي 75 كيلومترا، ألحق أضرارا بما لا يقل عن 2200 منزل، وشرد أكثر من 5000 شخص.-(بترا)