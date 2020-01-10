ارتفاع طفيف على الحرارة وتحذيرات من الضباب

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت مع بقائها أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس صباحا ضبابيا في العديد من المناطق، ويستمر باردا في مختلف المناطق وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع تدريجيا تشكل الضباب في أجزاء واسعة السهول الشرقية والبادية الشرقية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من خطر تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية في مناطق السهول الشرقية بفعل الضباب.

وتبقى درجات الحرارة غدا الأحد أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس صباحا ضبابيا في بعض المناطق ويستمر باردا عموما في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في شمال ووسط المملكة وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.