ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

عمان- الغد- ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح حول معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة وتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في الجبال والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية.

وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. ونهار غد تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية.

وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار الخفيف في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في الجبال والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.