ارتفاع عجز الموازنة إلى 483 مليون دينار

عمان- الغد- قالت وزارة المالية إن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع إلى 5ر483 مليون دينار بعد المنح لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع عجز قدره 1ر435 مليون دينار للفترة ذاتها لعام 2018.

وبحسب النشرة الشهرية التي أصدرتها الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغ العجز قبل المنح الخارجية 574 مليون دينار مقابل 513 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وكانت وزارة المالية قد توقعت وفقا لتقديرات قانون الموازنة العامة ان يبلغ العجز بعد المنح حوالي 6ر645 مليون دينار مع نهاية العام.

وارتفع اجمالي الإيرادات، المحلية والمنح الخارجية، إلى 5ر3119 مليون دينار لنهاية أيار من العام الحالي مقارنة مع 5ر3010 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 3029 مليون دينار مقارنة مع 6ر2932 مليون دينار، فيما بلغت المنح الخارجية 5ر90 مليون دينار مقارنة مع 9ر77 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام 264ر29 مليار دينار لنهاية أيار من العام الحالي تمثل 6ر94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للفترة ذاتها، مقابل 308ر28 مليون دينار في نهاية 2018 تمثل 4ر94 بالمئة من الناتج.

وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) 12209 ملايين دينار تمثل 5ر39 بالمئة من الناتج المقدر للفترة ذاتها، مقابل 5ر12087 مليون دينار تمثل 3ر40 بالمئة من الناتج، فيما بلغ الدين العام الداخلي 15724 مليون دينار تمثل 9ر50 بالمئة من الناتج المقدر، مقارنة مع 14813 مليون دينار تمثل 4ر49 بالمئة من الناتج.