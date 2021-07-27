ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة الحرة العربية

عمان- ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، بنسبة 8ر51 بالمئة، ليصل إلى نحو 8ر705 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 8ر464 مليون دينار.

ووفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 7ر10 بالمئة، لتبلغ 2ر784 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2ر708 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الاردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لنهاية أيار الماضي، بنسبة 0ر27 بالمئة، لتبلغ 490ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 173ر1 مليار دينار.

وساهم في هذا الارتفاع، زيادة استيراد المملكة من الحبوب بنسبة 2ر105 بالمئة، لتبلغ قيمتها حوالي 263 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شهر أيار الماضي، لتبلغ نحو 233 مليون دينار.

كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الاردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 847 مليون دينار.

وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية قد بلغ في نهاية شهر أيار، 614 مليون دينار.

بترا