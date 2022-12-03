ارتفاع عدد الشركات المسجلة برأس مال تجاوز 320 مليون دينار

أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن نتائج تسجيل الشركات حتى نهاية الشهر الماضي، شهدت تحسناً بنسبة 16بالمئة عن العام الماضي برأس مال تجاوز 320 مليون دينار.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم تسجيل 5460 شركة بزيادة 931 شركة عن العام الماضي و760 شركة عن العام 2019، كما بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال نفس الفترة 320 مليون دينار وبنسبة تحسن بلغت 70بالمئة، عن عام 2019 الذي سجلت فيه رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 189 مليون دينار.

واكد أن عدد الشركات التي تم شطب تسجيلها أو التي وضعت تحت التصفية ما زال أقل من المعدل السنوي.

وأشار العرموطي إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا هي شركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3516 شركة وبرؤوس أموال تتجاوز 143 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة 56 شركة وبرؤوس أموال تتجاوز 126 مليون دينار، وكانت أكثر الغايات الاقتصادية تسجيلاً هي أنشطة الاستيراد والتصدير وإقامة وتملك المشروعات السكنية والمشروعات التجارية والنقل وإعداد وبيع الأطعمة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن متابعة المؤشرات الشهرية التي تصدرها الدائرة تؤكد تطور حالة التعافي الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الجوانب التشريعية والإجرائية، وخصوصا فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث بلغ متوسط الوقت اللازم لتسجيل شركة تضامن أو التوصية البسيطة أقل من يوم بينما باقي أنواع الشركات والتي تحتاج إلى إيداع بنكي، أقل من يومين.- (بترا)