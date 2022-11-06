ارتفاع عدد الشيكات المعادة 57% الشهر الماضي

كشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع “عدد الشيكات المعادة” لأسباب فنية 57% لشهر تشرين أول الماضي، مقارنة بشهر أيلول من العام الحالي.

ووفق البيانات، فقد ارتفعت أيضاً “قيمة” الشيكات المتداولة 12% خلال شهر تشرين أول من العام الحالي، مقارنة بشهر أيلول الماضي.

وفي السياق، ارتفع “عدد” الشيكات المتداولة في الأردن 32% خلال شهر تشرين أول الماضي، مقارنة بشهر أيلول الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة في شهر أيلول الماضي، نحو 120 مليون دينار أردني، وبنسبة 0.3% من مجموع الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية ومالية، في شهر آب الماضي، 21663 شيكا.

وارتفع عدد الشيكات المتداولة لشهر تشرين أول الماضي 13%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.-(هلا أخبار)