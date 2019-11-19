ارتفاع عدد الطلاب الأميركيين الدارسين في الأردن إلى 1017

عمان – ارتفع عدد الطلاب الأميركيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل كبير منذ عام 2018، بنسبة 38.4 ٪ عن عدد العام الماضي، وفقًا لتقرير سنوي أصدره معهد التعليم الدولي، بدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وبين تقرير “الأبواب المفتوحة” لعام 2017/2018 الذي نشر اليوم الثلاثاء، وجود 1017 أميركياً يدرسون في الجامعات الأردنية، خلال العام الدراسي الأخير الذي تتوفر فيه البيانات.

أوضح جون حشمة، مساعد مسؤول الشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية في الأردن بأن “هذا العدد المتزايد من الأميركيين المسجلين في الجامعات الأردنية، يعكس المستوى العالي للمؤسسات الأكاديمية في الأردن، وزيادة الاهتمام بدراسات الشرق الأوسط، وتعلم اللغة العربية في الأردن بين الطلاب الأمريكيين.”

وارتفع عدد الطلاب الأردنيين المسجلين في الجامعات والكليات الأمريكية بشكل طفيف (0.6٪) إلى 2435.

لا يشمل هذا العدد الطلاب الحاصلين على الجنسية المزدوجة الأردنية / الأمريكية.

وفي تطور إيجابي آخر، احتل الأردن المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا بالنسبة للعدد الإجمالي للطلاب الأردنيين الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة، مما يمثل تحسناً من المرتبة السابعة في العام الماضي.

مع تزايد عدد الطلاب الأمريكيين القادمين إلى الأردن، تحسنت نسبة الأردنيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة إلى الأميركيين في الأردن بشكل كبير إلى ما يقرب من 2 إلى 1 ، على التوالي.

بشكل عام ، يبلغ عدد الطلاب الدوليين في الكليات والجامعات الأمريكية 1،095،299 للعام الدراسي 2018-1919 ، متجاوزًا المليون طالب للسنة الرابعة على التوالي.