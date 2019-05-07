ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و305 آلاف

الغد– قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم بالضمان وصل بداية شهر أيار الحالي إلى مليون و (305) آلاف مؤمن عليه من ضمنهم (67) ألف مشترك اختياري، وبنسبة (5%) من العدد الإجمالي للمشتركين الفعالين، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى (163) ألف مشترك بنسبة (12.5%) من إجمالي المشتركين الفعالين، كما وصل عدد الإناث المشتركات بالضمان إلى (372) ألف مؤمن عليها وبنسبة (28.5%) من إجمالي مشتركي الضمان، وبلغ عدد أصحاب العمل العاملين في منشآتهم الذين تم شمولهم بالضمان (15878) صاحب عمل، مضيفاً بأن متوسط رواتب وأجور كافة المؤمن عليهم بالضمان بلغ (542) ديناراً.

وأشار إلى أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني او العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.

وأكّد الصبيحي على ضرورة أن يعرف كل عامل حقه بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقه بأي عمل لدى أي منشأة وفي أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.